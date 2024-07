GTA Rio? Homem capota de carro e rouba moto de curioso que parou para ver acidente

Nesta quinta-feira (18), em Nilópolis, na Baixada Fluminense, um homem em fuga capotou com carro e logo em seguida roubou a moto de um curioso que parou para ver o acidente. Tudo isso aconteceu em frente a uma base da Polícia Militar após o suspeito desobedecer ordem de parar dos agentes.



‘Rio de janeiro é simulação de GTA’, disse um internauta em referência ao famoso jogo de videogame. ‘Parece cena de filme de ficção cientifica, mas é apenas RJ‘, disse outro. O suspeiro, que seguiu em fuga com o veículo roubado, não foi capturado, mas a PM informou que a moto foi recuperada por agentes do 41º BPM (Irajá).

Tudo isso aconteceu em frente a uma base policial. pic.twitter.com/Ion5EtWaY8 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 18, 2024