Mulher é baleada e suspeito preso com granada em Copacabana

Na tarde desta sexta-feira (19), a idosa Silvia Nunes Parreiras foi baleada durante um assalto a uma agência lotérica localizada na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul, nas proximidades da estação de metrô Cardeal Arcoverde.



De acordo com informações do 19º BPM (Copacabana), policiais foram chamados para conter dois suspeitos que, ao reagirem, iniciaram um tiroteio. Um dos assaltantes, que portava uma granada na cintura, tentou fugir pela Rua Toneleros, mas acabou sendo atingido e capturado na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes. Devido ao artefato encontrado, o Esquadrão Antibomba da Polícia Civil foi acionado para apreendê-lo.



A Polícia Militar informou que o homem, de 34 anos, possui um extenso histórico criminal, incluindo 24 anotações: quatro por associação para o tráfico de drogas, três por apreensões na adolescência, 11 por furto e seis por tráfico de drogas. Ele e seu comparsa, que conseguiu escapar, teriam roubado R$ 2 mil da lotérica, embora a PM não tenha confirmado esta informação.



Silvia foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul. A Secretaria de Saúde do Rio informou que seu estado de saúde é estável. O estado do suspeito, que está sob custódia na mesma unidade, não foi divulgado.



A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana).