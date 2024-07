Parentes têm desconfiança

Apesar da versão da mãe, outros familiares, no entanto, suspeitam que Kaleb era vítima de maus-tratos. De acordo com a tia do menino, Érika Lisboa, ele apresentava um comportamento estranho.

"Ele era uma criança alegre, agitada e espevitada, mas ele parecia ter medo. Lembro de uma vez que a mãe falou que ele ficaria de castigo e ele se assustou muito. Depois, eu descobri que ele ficava sempre de castigo. Acredito que tinha alguma questão sim, não posso dizer que era um trauma, mas não era uma relação normal. Não quero acreditar em agressões, mas vamos esperar as investigações da polícia", disse.

Segundo a Polícia Civil, a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) instaurou um inquérito para apurar o caso. As hipóteses de negligência e de maus-tratos estão sendo investigadas. Agentes da distrital ouvem testemunhas do caso.