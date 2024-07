No bairro Manilha, em Itaboraí, há uma retenção de trânsito que persiste há mais de dois anos, impedindo a fluidez do tráfego para outros municípios. A principal causa identificada para o congestionamento é o tamanho das carretas que, devido às suas dimensões, não conseguem fazer as curvas, resultando em uma grande quantidade de veículos presos e um trânsito caótico. Nenhuma ação foi tomada.