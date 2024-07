Vai ter Dia Rock no Rock in Rio? Conheça as atrações e veja onde comprar os últimos ingressos

O Rock In Rio anunciou os últimos ingressos para o Dia do Rock, que vai acontecer no dia 15 de setembro. O dia irá receber bandas como Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple, além de atrações nacionais, como Planet Hemp e Pitty, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho.

"Ainda dá tempo de garantir o seu lugar nessa festa, mas corre que são os últimos ingressos", anunciou a organização nas redes sociais neste sábado, 20.

Os ingressos para o Rock In Rio são vendidos exclusivamente online pelo site da Ticketmaster. Os valores vão de R$ 387 (meia-entrada) a R$ 795 (inteira).

A menos de 100 dias do início do festival, ainda há ingressos para os dias 15, 19 e 21 de setembro.

A grande estrela do dia 19 será o britânico Ed Sheeran. Já o dia 21, sábado, será exclusivo para 73 artistas brasileiros de 14 gêneros musicais, que vão de Chitãozinho & Xororó e Ana Castela a Ney Matogrosso e NX Zero.