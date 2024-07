Na Estrada do Portela, número 479, em Turiacu, há um vazamento de água potável na calçada. Esse problema está causando um grande desperdício de água potável, o que é inaceitável, especialmente em tempos de preocupação crescente com a conservação dos recursos hídricos. Os moradores da região estão preocupados com o impacto desse desperdício e solicitam o reparo do vazamento.