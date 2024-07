A escola se reforçou para lutar pelo sonho de voltar a desfilar na Sapucaí. Nino do Milênio é o intérprete, o casal de mestre-sala e porta-bandeira é formado por Mosquito e Roberta, e o carnavalesco é Fran-Sérgio, multicampeão na Beija-Flor de Nilópolis. "É uma responsabilidade muito grande. Estou voltando. Passei aqui quando era criança. Passei 20 anos pelo mundo do samba e agora estou participando do resgate da escola. O Boi tem muita comunidade e tradição na Ilha e no carnaval. Vivi 15 anos aqui e vi como as pessoas são apaixonadas pela escola", diz Roberta.

Mosquito, que estava no Arrastão de Cascadura, completa: "Temos mais de 10 anos juntos. A gente 'namorava' faz muito tempo. Um dia falei que ainda ia dançar com ela e no ano seguinte a gente estava junto", afirma o mestre-sala.