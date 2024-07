Homenagem no enredo

O Boi da Ilha prepara uma grande homenagem para o desfile de 2025 na Série Prata, na Intendente Magalhães. O intérprete Quinho, cria da escola e que faleceu no início do ano, é o enredo para o carnaval do ano que vem. Nascido no Dendê, o jovem feirante iniciou sua trajetória no mundo do samba no Boi da Ilha e por conta de seu grande talento, foi chamado por Aroldo Melodia para fazer parte do carro de som da União da Ilha. A partir dali a vida mudou completamente. Intitulado de "Arrepia Boi da Ilha" o enredo será desenvolvido pelo carnavalesco Fran Sérgio. Ao site Carnavalesco, o patrono Donato Nunes falou da ideia para o carnaval do ano que vem. "O Marcelo me chamou e faltou: 'Donato, o Quinho foi um ícone dentro da Ilha do Governador no carnaval e acho que a gente deveria homenageá-lo'. Vi que ele tinha razão. O Quinho foi nossa cria, é muito gratificante para gente fazer esse enredo", citou o patrono.