Dois títulos em três anos: ILHA RESGATA CULTURA

O ano de 2024 é muito especial para o Boi da Ilha do Governador. A escola, com base de comunidade na Freguesia, bairro da região, foi campeã da Série Bronze, na Intendente Magalhães, e está a um passo de voltar a desfilar no Sambódromo, afinal, a Série Prata, da Superliga, é o último caminho antes da glória de todos os sambistas, que é se apresentar na Sapucaí, o que não acontece desde o início dos anos 2010.

Foram quatro anos de "bandeira enrolada", jargão dado no mundo do samba para quem fica sem desfilar, e o impulso para transformação veio com a chegada de Marcelo Santos, mestre de bateria da União da Ilha, alçado ao cargo de presidente do Boi, e do empresário Donato Nunes, vice da Ilha e patrono do Boi.

"Sempre fiz parte do Boi da Ilha na minha juventude. Não aceitava o fato de uma escola que revelou tantas pessoas que hoje estão de destaque no carnaval, como mestre Odilon e Quinho, estar com a bandeira enrolada. Aquilo mexia comigo. Me reuni com o presidente da velha-guarda, ele me disse que daria apoio, se eu tivesse vontade de resgatar a escola, olhei o estatuto montei uma equipe para o Carnaval 2022. Perto do dia do desfile, o presidente abandonou, me colocaram como cabeça e consegui fazer a escola desfilar", explicou Marcelo Santos.

O resgate ganhou força e vontade com a entrada do patrono Donato Nunes, empresário e que chegou com disposição de apoiar a cultura da região e alavancar o Boi da Ilha. "Entendemos que a cultura da Ilha do Governador é pouco explorada. Entramos na escola como pessoas que amam o Boi da Ilha. Nossa missão era reerguer, cultivar o amor e coroa com os desfiles", afirmou Donato.