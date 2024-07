santo do dia

São Lourenço de Brindisi

Ele nasceu na cidade de Brindisi, na Itália, em 1559. Desde pequeno se destacou nos estudos e por ter uma boa memória. Foi ordenado sacerdote e o Papa Clemente VIII lhe pediu que trabalhasse na conversão dos judeus. Dormia sobre tábuas, levantava-se à noite para rezar salmos, jejuava com pão e verduras, fugia de receber honras e tentava estar sempre de bom humor com todos. Na Alemanha, com o Beato Bento de Urbino, atendeu as vítimas de uma peste e fundou conventos em Praga, Viena e Gorizia.