Hoje é Dia: semana de início das Olimpíadas tem dia do escritor e avós

O maior evento esportivo do planeta começa nesta semana. Na sexta-feira (26), será realizada, em Paris, a cerimônia de abertura da 33ª edição dos Jogos Olímpicos da era moderna. O evento, que vai até o dia 11 de agosto, volta após uma edição com restrições impostas pela pandemia da covid-19.

A história dos jogos é repleta de memórias marcantes. Veículos da EBC já falaram de algumas delas como o ouro no vôlei masculino nas Olimpíadas de 1992 e a participação nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. A TV Brasil também já contou a história das medalhas olímpicas:

Além do início dos Jogos Olímpicos, a semana também tem algumas datas comemorativas. O dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora, além do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Criada para ajudar a combater o racismo e o machismo contra mulheres negras, a data foi tema desta matéria publicada na Radioagência Nacional no ano passado.

Também no dia 25 de julho é celebrado o Dia Nacional do Escritor, instituído em 1960 durante o I Festival do Escritor Brasileiro. A data, que homenageia os escritores e joga luz à importância da classe para a cultura e a literatura brasileira, foi tema desta matéria do Repórter Brasil em 2019.

O dia seguinte, 26 de julho, também é dedicado aos avós. O Dia dos Avós foi criado em louvor a Santa Ana e São Joaquim, venerados como pais de Santa Maria e avós do menino Jesus. Em 2021, o Revista Rio aproveitou a data para ressaltar a importância da relação entre avós e netos. Em 2017, o Repórter Brasil também falou sobre a data:

Figuras marcantes na arte

Três figuras marcantes na arte também são lembradas na semana. Em 23 de julho, completam-se os 10 anos da morte de Ariano Vilar Suassuna, renomado dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor paraibano. Conhecido por obras como "O Auto da Compadecida" e por sua defesa da cultura nordestina, ele teve a vida e a obra retratadas no Antena MEC em 2019. Uma entrevista de Suassuna também foi tema do Recordar é TV, da TV Brasil em 2017.

Em 25 de julho, celebramos o centenário de nascimento de Nelson Mattos, mais conhecido como Nelson Sargento, a lenda do samba. Compositor, cantor, pesquisador da música popular brasileira, artista plástico, ator e escritor, ele teve a trajetória contada em um especial da Rádio MEC após o seu falecimento, em 2020.

Sargento também foi homenageado no programa Todas as Bossas, da TV Brasil, em 2018.

Para fechar a semana, temos a celebração dos 200 anos de nascimento do escritor francês Alexandre Dumas. Filho do escritor de mesmo nome, Alexandre Dumas “filho” é o autor do romance "A Dama das Camélias", que inspirou, por exemplo, a ópera La Traviata (de Giuseppe Verdi). Em 2014, o História Hoje falou sobre a trajetória do escritor:

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 21 a 27 de julho de 2024: