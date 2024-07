SP tem tempo seco, sol entre nuvens e madrugada fria; veja previsão

Os próximos dias em São Paulo serão de variações de temperatura ainda maiores, tempo mais seco e madrugadas frias. As previsões apontam para uma tendência de oscilação de temperatura entre 12°C e 26°C.

Além das variações, um ponto de atenção é a queda da umidade do ar. De acordo com a previsão, os índices podem chegar na casa dos 30%, o que requer cuidado com a saúde para manter os níveis de hidratação do corpo.

Na segunda-feira, apesar do aumento do número de nuvens no céu no fim do dia, não há condição de chuva. Os termômetros ficarão entre 12ºC e 26ºC.

A partir de terça-feira a sensação térmica deve aumentar devido à presença do sol entre nuvens. Apesar disso, a mínima deve ficar em 12ºC e a máxima em 25ºC.

Neste domingo, a capital amanheceu com neblina em alguns pontos da cidade. Os termômetros da prefeitura registraram durante a madrugada 7,2°C no extremo sul da cidade e 13,5°C na região central de São Paulo.

Desde sexta-feira a capital tem visto um aumento de temperatura devido à passagem de uma massa de ar quente na faixa central do País, conforme informou a Climatempo. O movimento deve durar até a próxima quinta-feira, dia 25.