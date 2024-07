Homem é preso por dar marteladas na mulher na Baixada Fluminense

Douglas Moreira dos Santos, de 30 anos, foi preso no domingo (21) por tentativa de feminicídio, após agredir a companheira com marteladas e obrigá-la a raspar o próprio cabelo.



Segundo a Polícia Civil, as agressões ocorreram no bairro Km32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima, que estava internada em estado grave, foi submetida a uma cirurgia e a vários exames devido aos ferimentos.



De acordo com agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher do município (Deam), as agressões começaram após Douglas suspeitar de uma traição ao vasculhar o celular da companheira. Além das marteladas, ele também a atacou com mordidas, socos e chutes, e a ameaçou de martelar todo o seu rosto caso ela não raspasse o cabelo.



"Ele começou uma verdadeira sessão de tortura, com marteladas na cabeça, no tórax e nas mãos, onde ela teve fratura exposta. Não satisfeito, fez com que ela raspasse o próprio cabelo. Característica de tentativa de feminicídio, onde não basta só matar, esse ator quer exterminar o brilho da vítima", disse a delegada Mônica Areal.



Na delegacia, Douglas tentou justificar as agressões, mas a polícia não acreditou em sua versão. O casal estava junto há 15 anos e tinha três filhos menores.