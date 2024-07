Clínicas são fechadas

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, devido ao tiroteio, o Centro Municipal de Saúde (CMS) José Breves dos Santos e as clínicas da família (CF) Nilda Campos e Heitor dos Prazeres acionaram o protocolo de acesso mais seguro e não abriram ontem.

As CFs Eidimir Thiago de Souza, Joãosinho Trinta e o CMS Iraci Lopes mantiveram o atendimento.

A PM comunicou que agentes do 16º BPM (Olaria) atuaram com apoio de batalhões do 1° Comando de Policiamento de Área (1º CPA) nas comunidades da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, nos bairros de Cordovil, Brás de Pina e Parada de Lucas.

Ainda nas redes sociais, moradores relatam que os confrontos se estendem há quase uma semana. "Que isso mano? Os caras simplesmente meteram quatro dias de guerra intensa. Cordovil está abandonado faz tempo", disse um comentário.