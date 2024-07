Pedimos às autoridades de Duque de Caxias, a construção de uma passarela ligando o Rei do Bacalhau ao Chinatown, sobre a Rodovia Washington Luiz, nº 2400, no bairro Parque Boa Vista. Os pedestres que trabalham na Chinatown e outras empresas, bem como os frequentadores do Rei do Bacalhau, precisam percorrer uma longa distância até a passarela mais próxima. Muitos arriscam suas vidas atravessando a rodovia.