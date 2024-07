Agente da Força Nacional é baleado por bandidos em Vigário Geral

Agente da Força Nacional foi baleado na cabeça por volta das 19h20 desta segunda-feira (22) em Vigário Geral, Zona Norte do Rio de Janeiro.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe policial estava em uma viatura caracterizada e entrou por engano na comunidade. Os agentes foram atacados por criminosos e houve troca de tiros.



A PRF acionou equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) para resgatar o agente ferido. Ele foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Um outro policial também foi encaminhado para a unidade com ferimentos por estilhaços de vidro. A identidade dos agentes não foi revelada.



Ainda não há informações sobre o estado de saúde do agente baleado. A PRF informou apenas que ele estava consciente por volta das 19h57.



Nas redes sociais, páginas dedicadas a ocorrências policiais no Rio relatam que a equipe da Força Nacional foi atacada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que atua na região. Vídeos mostram ações policiais nas ruas.



Devido ao confronto, a SuperVia informou que as estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral estão fechadas para embarque e desembarque. A circulação do ramal Saracuruna ocorre entre as estações Central do Brasil x Penha e Duque de Caxias x Saracuruna.