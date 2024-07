Polícia dá 'presente' de aniversário para miliciano do bando de Zinho

Vitor Cavalcanti Canellas, conhecido como 'Canela', integrante da milícia comandada por Zinho, foi preso na noite de segunda-feira (22). A prisão ocorreu durante a comemoração do aniversário do miliciano em um quiosque na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.



Canela era considerado foragido da Justiça desde novembro de 2023. Ele foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial do governo na Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 10, por meio de câmeras instaladas na via.



Há cerca de oito meses, o miliciano foi indiciado pelos crimes de milícia privada, lavagem de capitais, extorsão e crimes ligados ao uso ilegal de armas pela 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio, após uma investigação da Polícia Federal. Ele era procurado desde o dia 14 de novembro.



Segundo o programa Segurança Presente, Canela estava desarmado no momento da abordagem e não resistiu à prisão. Ele completou 34 anos no domingo (21) e saiu para comemorar com dezenas de pessoas em um pagode na segunda (22), quando foi reconhecido. Vitor foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e, em seguida, ao sistema penal.