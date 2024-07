Motorista de ônibus encontra várias notas de R$ 100 espalhas pela rua

Um motorista da viação Nossa Senhora de Lourdes encontrou várias notas de R$100 reais espalhadas pela rua no Centro do Rio. Um vídeo que viralizou nesta terça-feira (23) mostra quando o condutor, ainda não identificado, desce do veículo e recolhe mais de R$ 1.000 que estavam no chão. Na web, internautas classificaram o episódio como uma ocasião de sorte. ‘Essa ai zerou o ano’, disse um. ‘Essa sorte eu não dou’, lamentou outro. Assista!

Motorista da empresa Viação Nossa senhora de Lourdes encontrou várias notas de 100 pic.twitter.com/8p6EAFnpbl — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) July 23, 2024