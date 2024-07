Santa Cristina: Nasceu numa família rica no século III. Já pretendida aos 11 anos para casamento, seu pai desejava que a filha adorasse os deuses pagãos, mas a adolescente recusou-se a tal, tendo crescido interessada na fé cristã. A jovem foi torturada a mando do pai por várias vezes, de diferentes formas. Ela morre no ano de 300, após uma intervenção divina castigar também os seus torturadores. Santa Cristina é vista como a padroeira dos moleiros e é invocada contra a depressão.