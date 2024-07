Solicito a varrição da esquina da Rua General Raposo com a Rua General Azeredo, em Realengo, até próximo à Rua Dona Olímpia. Após a pavimentação, não houve limpeza do meio-fio, deixando resíduos de pedrinhas de asfalto. Esse trecho inclui uma borracharia na esquina. É importante que a varrição comece cedo, pois motoristas estacionam os carros no meio-fio, dificultando a limpeza.