Rua Muritiba, 101, Turiaçu. Solicitação de poda de árvore alta que representa risco de furtos e acidentes, pois está cobrindo a iluminação pública. Os moradores estão preocupados com a segurança e a visibilidade reduzida devido à escuridão. É necessário que a Comlurb atenda a essa solicitação com urgência para evitar possíveis incidentes e melhorar a segurança do local.