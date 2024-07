É necessária uma campanha de vacinação no Shopping dos Peixinhos e no Polo 1, em Madureira, onde passam mais de 10 mil pessoas por dia. Esses locais, no coração de Madureira, atraem milhares de trabalhadores, moradores, visitantes e turistas, que se beneficiariam enormemente com uma campanha de vacinação. Até hoje, nunca houve uma ação desse tipo nesses pontos tão movimentados.