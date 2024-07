Brunna Gonçalves revela cicatriz de cirurgia para diminuição de testa 'Mudou minha vida'

A dançarina Brunna Gonçalves revelou a cicatriz de sua frontoplastia, cirurgia plástica de avanço capilar popularmente conhecida como "redução de testa". Em suas redes sociais, a mulher da cantora Ludmilla compartilhou para seus seguidores o resultado do procedimento realizado em maio.

"Ela ainda está um pouquinho avermelhada, que é o normal até os três meses [após a cirurgia]. Os cuidados que estou tendo com ela são os seguintes: eu lavo meu cabelo duas vezes na semana, passo uma pomadinha duas vezes ao dia para clarear a cicatriz e tomo um remédio para fortalecer o cabelo", explicou Brunna.

Segundo ela, as precauções também envolvem não prender o cabelo, evitando puxá-lo ao redor da cicatriz. Mas a dançarina tranquiliza: "Já posso colocar a minha lace [...] coloração, química, escova, já estou liberada [para fazer]".

No Instagram, Brunna finalizou sobre a melhora em sua autoestima após o procedimento: "Me sinto muito mais segura, muito mais livre. Eu olho no espelho, eu me amo. Para as pessoas que nunca passaram por isso, acham que isso é besteira. Mas só quem vive sabe o quanto isso te trava. Fiquei muito feliz com o resultado. Foi uma cirurgia que mudou a minha vida".

Na época da realização da cirurgia, a dançarina também publicou um vídeo em suas redes sociais explicando mais sobre o procedimento e a razão de realizá-lo: "Sempre foi um sonho para mim, porque tinha muita insegurança com relação à minha testa. Eu não fazia coque ou vários penteados por causa dessa insegurança e faz alguns anos que eu estava pesquisando alguém que me passasse confiança para fazer essa cirurgia".

Brunna, mulher de Ludmilla, se encontra atualmente na reta final de um processo de gravidez por fertilização in vitro. A informação de que as duas haviam começado as etapas para se tornarem mães foi confirmada pela assessoria de Ludmilla ao Estadão em 2023.

Em maio de 2024, ela afirmou em suas redes sociais que não estava grávida antes da frontoplastia, mas que "muito ansiosa para concluir tudo, ter um nenenzinho na barriga e tê-lo nas mãos". Brunna também mostrou seu resultado no exame de Beta HCG, que indicaria a gravidez.