Professora é assassinada em tentativa de assalto na Baixada

A professora Layla Marinho Paixão de Moraes, de 34 anos, foi morta durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (24), no bairro Jardim Gláucia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela foi atingida nas costas e no abdômen.



De acordo com a Polícia Militar, Layla foi socorrida pela equipe e encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu aos ferimentos.



Layla era professora do Ciep Municipalizado Simone de Beauvoir, no Parque São José. Ela deixa o marido e um filho. Não há informações sobre o sepultamento.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.