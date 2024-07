Espertinho é preso por obrigar turistas a pagar por bebidas

Um homem foi preso na terça-feira (23) acusado de integrar uma quadrilha que extorquia turistas estrangeiros na Zona Sul do Rio de Janeiro.



De acordo com as investigações, o grupo abordava as vítimas enquanto elas estavam bebendo em Copacabana. Os criminosos então enchiam seus copos sem autorização e os obrigavam a pagar pelas bebidas não solicitadas.



Em uma ocasião, um casal de turistas chilenos foi abordado por três homens que adicionaram cachaça às suas caipirinhas e os obrigaram a pagar R$ 20. No entanto, o casal descobriu posteriormente que mais de 800 dólares (cerca de R$ 5.000) haviam sido debitados de sua conta bancária.



O casal procurou a Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat) e registrou um boletim de ocorrência. Agentes da especializada localizaram um dos suspeitos, Leonardo Correa de Souza, que foi preso com uma máquina de cartão, dinheiro, um cartão de crédito e uma identidade falsa.



Ele foi autuado por extorsão, estelionato e associação criminosa. Os chilenos reconheceram sua foto e confirmaram que ele havia forçado a compra.



A polícia identificou um segundo suspeito e está procurando pelo terceiro. Diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar outros membros da quadrilha.