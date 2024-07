Idosa em estado grave

Uma idosa de 65 anos está internada em estado gravíssimo após ser agredida dois homens que tentaram assaltá-la na madrugada de terça, em Nova Iguaçu, na Baixada. Carla Nunes Camilo de Souza foi abordada por dois homens em uma moto, em um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares, quando foi agredida com coronhadas na cabeça.

Carla deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com traumas no crânio, rosto e ombro direito. Ela foi submetida a uma neurocirurgia de emergência e está no CTI. O filho da vítima, Jorge Nunes, afirmou que os ladrões só agrediram a vítima porque ela não tinha dinheiro.

"Tudo isso porque informaram aos assaltantes que ela não tinha dinheiro para dar. O que fica é o sentimento de revolta, porque uma senhora de 65 anos, que está indo trabalhar, ser violentada dessa forma é realmente resultado da falta de atenção e proteção a moradores daquele lugar", disse Jorge.