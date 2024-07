Na Estrada de Sepetiba, número 650, a Comlurb de Santa Cruz removeu apenas parte do entulho que foi colocado no local. O restante do lixo ainda está lá, e continuam jogando mais resíduos. É necessário que a Comlurb realize a limpeza completa da área e impeça o despejo contínuo de lixo. Já fizemos reclamações mas eles não dão muita importância a nós, moradores.