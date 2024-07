Miss São Paulo: saiba quem levou a coroa na disputa

A nova Miss Universe São Paulo foi oficialmente coroada na quarta-feira, 24. A representante de São Bernardo do Campo, Milla Vieira, foi a grande vencedora do título. Neste ano, o concurso ocorreu na capital paulista.

Entre as 32 participantes iniciais, Milla disputou a final com outras quatro finalistas: Tatiana Godoy, da cidade de Artur Nogueira, Karoline Morais, de Mauá, Isabelle de Souza, da Várzea Paulista, e Marjorie Rossi, de São Caetano do Sul. Marjorie ficou em segundo lugar na disputa.

A 68ª edição do concurso contou com a participação de Vitória Brodt, ganhadora do Miss Universe São Paulo de 2023, que passou a coroa para Milla. Vitória ficou em terceiro lugar na competição para o concurso nacional.

Os dados de 2024 também são históricos: metade das candidatas (16) possui 28 anos, que até 2023 era a idade limite. Também houve um aumento no número de participantes que são mães (9) e o número de participantes casadas (11).

Quem é Milla Vieira?

A ganhadora do concurso Miss Universe 2024, Milla Vieira, tem 33 anos e é a caçula de quatro irmãos: Ângela, Angélica e Adriano. Milla ganhou seu primeiro título em 2014, no Miss Supranational, representando a Bahia. O Miss Supranational é um concurso de nível nacional, que conta com representantes para os 26 estados e uma para o Distrito Federal.

Desde o título no concurso de 2014, Milla Vieira também trabalha como modelo, atriz e apresentadora, em carreira nacional e internacional. Ela também é poliglota: fala espanhol, português e inglês.

Sobre sua missão como modelo, Milla comentou em suas redes sociais durante sua apresentação para o concurso que espera que sua história "possa inspirar o máximo de pessoas possível".