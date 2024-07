Executivas negras lançam videocast para inspirar novas gerações; veja como assistir

Quatro executivas negras discutem os desafios do mercado de trabalho e compartilham suas histórias de vida e de sucesso para inspirar e se conectar com outras mulheres, criando novas referências sobre liderança. Essa é uma forma de resumir os objetivos do videocast, lançado nesta quinta-feira, 25. Mas a iniciativa vai além.

A partir de oito episódios disponíveis no YouTube e em plataformas de streaming de áudio (Spotify, Dezeer) a partir do dia 31, o videocast conduzido por Samantha Almeida, Viviane Duarte, Raquel Virginia e Helena Bertho compartilha conhecimentos profissionais e pessoais para que outras mulheres, especialmente as negras, conquistem seus espaços no mercado de trabalho. É uma iniciativa de empoderamento feminino e representatividade. Elas foram as primeiras em várias ações, mas certamente muitas outras virão.

A data de lançamento do videocast é emblemática para mulheres negras - hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. As mulheres negras compõem a maior parte da população brasileira: são 60 milhões (28,5% do total), segundo o IBGE. E também o maior grupo em idade ativa no país: 48,3 milhões (28,4%). Por outro lado, representam 3% dos líderes nas empresas, segundo levantamento da consultoria Gestão Kairós.

O projeto procura se aproximar de mulheres que estão buscando referências no mundo corporativo e desenvolvimento profissional. O primeiro episódio, intitulado "Socorro, virei chefe!", contará com a participação da publicitária Raphaela Martins como convidada especial. O segundo episódio traz o tema "Relacionamentos, vida pessoal e alta performance profissional, essa conta fecha para mulheres?".

"Não tenham expectativas de fórmulas prontas ou aprendizados definitivos. Tudo dito ali é flexível, está em transformação e constante aprendizado. É uma conversa para inspirar e fazer companhia, não para gerar mais demandas ou frustrações", afirma Samantha Almeida, vencedora do Caboré de Inovação, o Oscar da publicidade, e uma das 100 afrodescendentes mais influentes pelo MIPAD, organização parceira da Organização das Nações Unidas (ONU) e African Union.

"A gente está propondo para o mercado um novo olhar no mundo dos negócios a partir da perspectiva de mulheres negras", afirma a empresária e artista Raquel Virginia, primeira mulher transgênero indicada duas vezes ao Grammy Latino. "É possível que mulheres negras, líderes, possam enxergar oportunidades de negócio, de modelos de negócio e que isso seja impactante no mercado".

Como o próprio nome indica, videocast segue o formato dos podcasts, mas é um conteúdo em vídeo. "O consumo de podcast em 2014 e 2004 cresce 450% no Brasil. Mas a escolha do vídeo é simbólica. Só as vozes não entregariam o que precisamos entregar. Somos mulheres negras com interseccionalidade e potencial. O convite é para uma conversa, então nada faz mais sentido do que estarmos juntos numa sala", explica Helena Bertho, executiva das áreas de Comunicação e Inovação, vencedora do Prêmio Caboré (2022), Troféu Mulher Imprensa (2023) e também reconhecida pelo MIPAD.

A discussão vai além da temática racial e abrange a criação de modelos de liderança mais diversos, como explica Samantha Almeida. "Existe ainda um grande paradigma de quem são os líderes do mundo nos negócios. Um estereótipo cruel e limitador que faz muitas mulheres como nós acreditarem que não pertencem a esses espaços. Nossa jornada não foi, e não é, como nos filmes e livros sobre negócios. Pode ser que (isso) fale com outras pessoas que, assim como a gente, está tentando ser dona da própria história".

Uma das consultoras pioneiras nas áreas de diversidade e equidade de gênero, Viviane Duarte afirma que o objetivo é criar uma rede de apoio para o desenvolvimento profissional. O projeto incluirá encontros em eventos interativos e programas de mentoria.

"Cada episódio trará não apenas nossas histórias pessoais, mas também insights valiosos. Tenho mais de 15 anos de experiência no cenário corporativo e acredito muito na importância de construir uma rede de apoio e troca de conhecimentos para conquistar os espaços que queremos e criar uma trajetória única, mas de muito sucesso e conquistas. É o que chamo de tirar os planos do papel", diz a executiva.

* Este conteúdo foi produzido em parceria com o coletivo Líderes Brasileiras, plataforma de empoderamento profissional feminino centrado nas histórias de mulheres negras de destaque em suas áreas de atuação.

SERVIÇO

Videocast: Líderes brasileiras

Canal do YouTube: https://youtube.com/@lideresbrasileiras?si=lVcT14RIb0pQSYJR

Primeiro episódio: 31 de julho - 19 horas

Plataformas de streaming: Spotify e Dezeer