Pista nova da Tamoios ficará fechada durante 12 dias para obras; veja datas

A pista nova no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte do Estado de São Paulo, ficará fechada durante 12 dias em períodos alternados nas próximas semanas para obras de recuperação. Durante esse período, a pista velha, atualmente usada só para a descida em direção ao litoral, vai funcionar em mão dupla, recebendo também o tráfego desviado da Nova Tamoios, a atual pista de subida.

Segundo a concessionária, as obras são necessárias para preparar a rodovia para receber o aumento de tráfego no verão. O novo trecho na serra foi inaugurado há pouco mais de dois anos, em março de 2022.

O primeiro período de fechamento da Nova Tamoios vai da zero hora de segunda-feira, 29, até a meia-noite de quinta, 1.º de agosto. A partir de sexta, 2 e até o domingo, 4, não haverá obras e a serra nova será reaberta, voltando o tráfego à configuração normal: a serra nova como pista de subida (sentido São José dos Campos) e a velha como descida (sentido Caraguatatuba).

À zero hora do dia 5 de agosto, a serra nova volta a ser fechada e permanece em obras até a meia-noite do dia 8, com todo o tráfego fluindo em duas mãos pela serra velha. A partir do dia 9, as duas pistas - serra nova e serra velha - voltam a operar normalmente.

O último período de interdição da serra nova acontece a partir da zero hora do dia 12 de agosto, estendendo-se até a meia-noite do dia 15. A partir do dia 16, volta a valer a configuração normal.

Pouco mais de dois anos de uso

O novo trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, que ficou conhecido como Nova Tamoios ou serra nova, foi inaugurado em março de 2022 e conta com 22 km de pistas duplas, com muitos túneis e viadutos. A Nova Tamoios tem pouco mais de dois anos de uso.

Segundo a concessionária, as obras são necessárias para aumentar o conforto dos usuários e preparar a rodovia para o aumento de tráfego do fim do ano, quando estará em operação o trecho do Contorno Sul da Tamoios. O contorno, que retira o tráfego rodoviário das áreas urbanas de São Sebastião e Caraguatatuba, será inaugurado em novembro e contará com o pedágio eletrônico 'free flow'.