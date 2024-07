Morro do Juramento tem três mortos e cinco presos em operação da Polícia MIlitar

Agentes do 41º BPM (Irajá), com apoio do 9º BPM (Rocha Miranda), realizaram na manhã desta quinta-feira (25) uma operação no Morro do Juramento, na Zona Norte, que terminou com três suspeitos mortos e cinco presos. A ação teve como objetivo coibir a movimentação de criminosos e reprimir roubos de veículos e cargas.



Durante a operação, os militares foram recebidos a tiros por grupos criminosos armados. Após intenso confronto, três suspeitos foram localizados baleados e mortos. Próximo a eles, foram encontrados três fuzis.



Com os outros cinco homens, os militares encontraram duas pistolas e grande quantidade de drogas. Equipes também trabalham na retirada de 11 toneladas de barricadas da localidade.