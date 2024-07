Vídeo: homem fica pendurado em janela de carro após tentativa de assalto

Um vídeo bizarro que circula nas redes sociais chama a atenção por mostrar um homem pendurado na janela de um carro, sendo arrastado em alta velocidade na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, na noite desta quarta-feira (24).

Veja o vídeo:

⚠️ATENÇÃO: Vítima reage a assalto na Zona Oeste do Rio e foge em alta velocidade com ladrão pendurado no carro. Segundo informações, o motorista só parou quando viu uma viatura policial.



Segundo testemunhas, o suspeito teria tentado furtar o telefone do motorista, que arrancou com o veículo em alta velocidade. O carro passa em frente ao 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), mas o vídeo é interrompido.De acordo com a Polícia Militar, os agentes do batalhão não foram acionados. No entanto, após tomarem conhecimento do caso, percorreram a área, mas não localizaram o carro e nem o suspeito.