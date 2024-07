A Avenida Passos, no Centro, foi asfaltada há mais de um mês, mas até agora as faixas de sinalização não foram pintadas. Isso está causando confusão e aumentando o risco de acidentes, especialmente em uma área tão movimentada. É crucial que as autoridades responsáveis concluam a sinalização o mais rápido possível para garantir a segurança de motoristas e pedestres.