A Rua Ministro Lafaiete de Andrade, em Nova Iguaçu, está enfrentando sérios problemas de iluminação pública. No trecho em frente à subestação da Light, todos os postes de iluminação pública estão apagados há mais de um ano. Inicialmente, eram três postes apagados, mas agora já são seis, e a situação só piora com o passar do tempo. É urgente que troquem as lâmpadas.