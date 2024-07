Dez pessoas ficam feridas em acidente envolvendo ônibus e nove carros

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a extensão dos danos, com vários veículos, incluindo táxis, completamente destruídos e peças espalhadas pela via. Testemunhas relataram que um ônibus da linha 409 (Saens Peña x Horto) perdeu o controle, colidindo e arrastando os carros. O acidente interditou a pista no sentido Botafogo. Agora, a polícia investiga o que teria provocado o acidente.



Até às 21h35, o Corpo de Bombeiros havia prestado socorro a três vítimas. Um homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos moderados. Jurema Fernandes, de 69 anos, e Marcelo Mendes, de 48, foram levados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, com ferimentos leves e moderados, respectivamente.



Outras sete pessoas foram atendidas no local e liberadas em seguida. As identidades das demais vítimas ainda não foram divulgadas.