Rio terá sol e calor neste fim de semana; veja a previsão

Rio - Os cariocas que curtem aquele sol já podem começar a se programar para pegar uma praia no fim de semana: a previsão é de calor, céu azul e sem chuva. A máxima prevista pelo Alerta Rio para o sábado (27) e o domingo (28) na capital é de 34°C, com mínima de 16°C.



Previsão do Tempo para o Rio de Janeiro



- Sábado (27)

Máxima: 34°C

Mínima: 16°C

Céu: Azul, sem nuvens

Vento: Fraco a moderado



- Domingo (28)

Máxima: 34°C

Mínima: 16°C

Céu: Azul, sem nuvens

Vento: Fraco a moderado



- Segunda-feira (29)

Máxima: 29°C

Mínima: 16°C

Céu: Nublado

Precipitação: Fraca a moderada

Vento: Moderado a forte