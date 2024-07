Operação demole 19 construções irregulares em Arraial do Cabo

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade deflagrou, nesta quinta-feira (25/7), operação para demolir construções irregulares em área de preservação ambiental em Arraial do Cabo. Com apoio do Instituto Estadual do Ambiente, 19 casas ainda em fase de edificação foram derrubadas dentro do Parque Estadual da Costa do Sol.



O monitoramento de inteligência dos órgãos ambientais identificou os crimes ambientais que aconteciam na unidade de conservação administrada pelo Inea. Os empreendimentos irregulares são passíveis de demolição administrativa pelo rito sumário por ainda não serem configurados como moradia. A ação aconteceu com apoio da Polícia Militar do RJ.



"Todo e qualquer crime ambiental cometido no Estado será coibido dentro das medidas cabíveis de acordo com a nossa legislação. A secretaria e o Inea não descansarão nesta missão e encorajam que toda a população denuncie práticas que causam danos ao nosso patrimônio natural", afirma o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.



Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253-1177 (capital). No aplicativo para celular Disque Denúncia Rio, os usuários com sistema operacional Android ou iOS, podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.