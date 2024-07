Comoção e reconhecimento

Rosa foi homenageada nas redes sociais por diversas escolas, que a descreveram como uma lendária artista, referência em desfiles inesquecíveis. Cinco dos seus títulos foram conquistados na Imperatriz Leopoldinense. Nas redes sociais, a presidente da agremiação, Catia Drumond, lamentou a morte e prestou homenagens.

Além da Imperatriz, praticamente todas as agremiações do grupo especial e de acessos fizeram diversas homenagens em suas redes sociais, nada mais justo, dada a importância e influência da artista para a história do Carnaval.

Para o prefeito Eduardo Paes, a artista é uma das mentes mais brilhantes do Carnaval. "Perdemos uma das mentes mais brilhantes da nossa maior manifestação cultural. A história de Rosa Magalhães se confunde com a do próprio carnaval. De um jeito único, ela encantou a todos nós", disse.