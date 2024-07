Chefe do tráfico baleado em operação na Mangueirinha morre no hospital

Willian Sérgio Gomes da Silva, de 32 anos, conhecido como 'WL', que chefiava o Morro do Sapo, no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, foi morto ao ser baleado durante uma operação policial na madrugada de sexta-feira (26).



Segundo a polícia, Willian liderava ações criminosas como roubos de veículos e de cargas na Mangueirinha e outras comunidades da região. O objetivo da operação era coibir essas atividades ilícitas.



Durante o confronto, os policiais foram atacados a tiros pelos criminosos. Houve intensa troca de tiros e, além de Willian, outros quatro suspeitos morreram. A identidade deles não foi divulgada.



Willian foi levado para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, onde passou por cirurgia. Ele saiu da sala entubado, em estado gravíssimo, e acabou morrendo.



A polícia apreendeu dois fuzis, duas pistolas e drogas na operação.