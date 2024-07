Tentativa de roubo termina com mulher esfaqueada em Niterói

Maria Mayara de Souza Rego, de 29 anos, foi esfaqueada em Icaraí, Zona Sul de Niterói, durante uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (27). O suspeito do crime foi preso horas depois por agentes da Polícia Militar do 12º BPM (Niterói).



Um motociclista que testemunhou o ataque acionou os militares e forneceu as características do assaltante. Os policiais localizaram o homem, que não portava documentos de identificação, na Avenida Roberto Silveira. Ele foi levado para a unidade de saúde, onde foi reconhecido pela vítima, e encaminhado à 76ª DP (Centro).



Maria Mayara foi atendida no Hospital Estadual Azevedo Lima e recebeu alta.