Polícia prende quadrilha que aplicava o golpe do falso consórcio

Uma quadrilha de estelionatários foi presa em flagrante em um escritório de vendas de consórcios, nesta sexta-feira (26). A operação foi realizada pela 17ª DP (São Cristóvão) no bairro de Rocha Miranda, na Zona Norte.



Segundo as investigações, o grupo prometia oferecer cartas de crédito, que são documentos financeiros que podem ser usados para comprar bens, como motocicletas, automóveis, caminhões, entre outros. As vítimas eram induzidas a pagar um valor de aproximadamente 10% do bem que desejavam como forma de depósito, a fim de supostamente garantir sua compra.



Os valores obtidos eram creditados em uma conta indicada pelo funcionário responsável pela venda do consórcio, por meio de pix, transferência bancária e boletos. Além do contato com clientes via telemarketing, a empresa utilizava anúncios em redes sociais para atrair vítimas.



Durante a operação, os policiais apreenderam diversos documentos que permitiram identificar inúmeros clientes que teriam adquirido consórcios dos investigados. Também foram apreendidos notebooks, celulares e documentos contendo um passo a passo de como os atendentes deveriam atender os clientes.



Todo o material arrecadado e os 22 integrantes do grupo foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante.