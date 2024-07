Na Rua Bento Ribeiro, Central, o problema é o comércio de lanches ocupando a calçada e parte da rua no lado direito durante os horários de pico. Além disso, há mototáxis da farmácia trafegando na contramão, e próximo à Senador Pompeu, o pessoal do transporte alternativo também bloqueia a calçada. Como resultado, as pessoas são obrigadas a passar pela rua, uma vez que as calçadas estão obstruídas.