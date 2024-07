Diversas reclamações foram feitas ao órgão competente para podar os galhos ou remover uma enorme mangueira localizada dentro do cemitério no centro do Município de Rio Bonito. A situação é preocupante, pois os galhos da árvore estão esbarrando nas sepulturas, e as raízes já estão rachando as covas, causando danos significativos ao local.