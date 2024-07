Jornada de Malunguinho no carnaval da Viradouro

A Viradouro, atual campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro, se prepara para o Carnaval 2025 com o enredo 'Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos'.

O carnavalesco Tarcísio Zanon compartilhou detalhes sobre a origem do enredo, os momentos mais impactantes durante a pesquisa e suas opiniões sobre as escolas de samba com temas de matriz africana.

Tarcísio Zanon contou como surgiu o enredo através de pesquisas e estudos ao longo da pandemia e a importância de Malunguinho como uma figura histórica e cultural, sendo um exemplo da luta do povo afro-brasileiro e indígena que atravessou gerações.

"Costumo dizer que a gente não escolheu o Malunguinho, foi o Malunguinho que nos escolheu. Eu tinha já uma pesquisa, no ano da pandemia, eu estudei muito, a gente ficou em casa e aí eu tive uma pesquisa sobre Jurema e seria uma das propostas de enredo, a árvore Jurema e esse culto a Jurema.

Esse ano eu comecei a estudar mais sobre os encantados e descobri essa história do Malunguinho. E fiquei muito encantado quando descobri que ele, além de sobreviver dentro do culto da Jurema, ele foi achado em um registro policial através do professor Marcos e a partir daí ele passa a ser um personagem não somente da Jurema e sim um personagem da história do Brasil. Um dos maiores quilombolas como foi o Zumbi dos Palmares.

É muito interessante a gente conseguir entender que o povo preto, o povo indígena levou essa história através dos cânticos e agora ele também entra para história e se Deus quiser ele vai chegar no lugar onde ele precisa estar que é no Panteão dos Heróis Nacional", contou Tarcísio.