Prefeito lembrou que problema afetou operação do Galeão

Os moradores da Ilha do Governador vêm enfrentando constantes apagões na região desde o início do mês. Durante a visita à subestação, o prefeito Eduardo Paes lembrou que representantes das principais economias do mundo estiveram no Rio ao longo da semana para encontros do G20 e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, estava operando sem ar-condicionado, por conta da falta de energia na região.

"Estou falando aqui do aspecto simbólico e econômico e como isso impacta a cidade do Rio de Janeiro. Para completar e por óbvio, também, uma quantidade enorme de pessoas ficou totalmente desassistida. Nosso papel aqui é cobrar, pressionar e o que a gente pede é que o ministério endureça com a Light. Parece que a gente vai ter uma série de soluções ou contingências que nos foram apresentadas aqui", afirmou Paes.

Também ontem, motivados pelos prejuízos, moradores fizeram um protesto em frente ao Hospital Evandro Freire.