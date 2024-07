O jovem Isabelle Gigante está desaparecida desde a última sexta-feira, quando saiu de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense e não retornou mais. De acordo com a avó da jovem, Roseli Tavares, Isabelle sofre de depressão e teria saído de casa durante um surto, com apenas a roupa do corpo.

Os parentes fizeram buscas, mas não a encontraram. A Polícia Civil foi acionada. Informações sobre a jovem podem ser repassadas pelos telefones 21 97227-0168 e 21 967491946.