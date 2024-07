Policiamento é reforçado depois de fim de violência na Muzema

A Polícia Militar (PM) intensificou o policiamento na comunidade Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste domingo (28). A região passou por momentos de tensão nos últimos dias, após um confronto com mortes e protestos que incluíram o sequestro de ônibus e objetos incendiados. A comunidade vive uma rotina de violência devido à disputa territorial entre traficantes e milicianos, sendo alvo da Ação Estruturada Ordo.



No início da noite de sábado (27), um protesto bloqueou as principais vias de acesso à comunidade, como a Avenida Engenheiro Souza Filha. Segundo a PM, os manifestantes atearam fogo em lixeiras e atravessaram três ônibus para impedir a circulação de veículos. Dois homens foram encaminhados para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e o policiamento permanece reforçado no local.



A manifestação foi motivada pela morte de dois homens na noite de sexta-feira (26), durante um confronto entre policiais militares e criminosos. Moradores alegam que um dos mortos na ação era inocente. A família de Jones Paiva, de 37 anos, esteve no Instituto Médico Legal (IML) para a liberação do corpo no início da tarde deste sábado. A outra vítima ainda não foi identificada. A investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).