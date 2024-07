Idoso responderá por lesão corporal por atropelar três na ciclovia de Copacabana

Cleber da Silva Pontes, de 80 anos, que invadiu uma ciclovia e atropelou três pessoas na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul, neste sábado (27), responderá por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Segundo informações iniciais, o motorista teria perdido o controle do veículo e invadido a ciclovia. Ele foi conduzido pela Polícia Militar à 12ª DP (Copacabana), que investiga o caso.



As vítimas, Evelin Rodrigues Neves, Thiago Monteiro Carvalho e Ozcan Topcu, foram socorridas pelos Bombeiros e levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.



Evelin sofreu uma fratura exposta, enquanto Thiago e Ozcan tiveram ferimentos leves. O estado de saúde de Evelin é estável. As outras duas vítimas já receberam alta.