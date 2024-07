Santa Marta: Irmã de Maria e Lázaro, padroeira do lar, das cozinheiras, das donas de casa, das faxineiras, das casas de hóspedes, dos hoteleiros, das lavadeiras e das irmãs de caridade. É a ela que Jesus disse: "Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas; no entanto, uma só coisa é necessária; Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada". Foi através de suas súplicas que obteve de Jesus a graça de que seu irmão Lázaro voltasse à vida.