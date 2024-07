Ladrão de bicicleta tenta fugir pelo mar, mas é 'fisgado'

Osmar Bispo da Silva, de 41 anos, foi preso na noite de domingo (28) na Praia de Icaraí, em Niterói, após tentar roubar uma bicicleta e fugir dos policiais pelo mar.



O criminoso foi flagrado por moradores, que acionaram uma equipe do Niterói Presente. Ao chegarem na praia, os policiais avistaram Osmar tentando fugir. Ele mergulhou no mar e começou a nadar, mas desistiu e voltou para a areia. Em seguida, os agentes conseguiram capturá-lo.



De acordo com a polícia, Osmar possui anotações criminais por receptação, furto e tráfico de drogas. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói) e será encaminhado à Justiça. A vítima compareceu à delegacia e a bicicleta foi recuperada.